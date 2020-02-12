МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. ОПЕК из-за китайского коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2020 год на 230 тысяч баррелей в сутки, до 0,99 миллиона баррелей в день, оценка роста спроса в 2019 также понижена — на 20 тысяч баррелей в сутки, до 0,91 миллиона, говорится в февральском докладе организации. Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти и ее цене

"Показатель роста мирового спроса на нефть в 2020 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,23 миллиона баррелей в сутки, до 0,99 миллиона баррелей в сутки. Вспышка коронавируса в Китае и его влияние (на спрос – ред.) на транспортное и промышленное топливо в стране и других регионах стали основным фактором пересмотра в сторону понижения", — сообщает ОПЕК.

"Рост мирового спроса на нефть в 2019 году в настоящее время оценивается в 0,91 миллиона баррелей в сутки…. Корректировка в сторону понижения отражает более слабые, чем ожидалось, данные из региона ОЭСР, прежде всего стран ОЭСР Северной и Южной Америки", — поясняет организация.

Министр энергетики РФ Александр Новак на прошлой неделе сообщал, что ситуация с коронавирусом существенно не повлияет на мировой баланс спроса и предложения, снижение роста потребления нефти в мире может составить 150-200 тысяч баррелей в сутки в 2020 году. Министерство энергетики США в свою очередь заявило, что пока не видит значительного эффекта коронавируса для рынка энергоресурсов.

При этом в минувший четверг агентство Блумберг со ссылкой на делегата техкомитета экспертов стран соглашения ОПЕК+ сообщало, что по итогам заседания в Вене эксперты альянса рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Внеплановое заседание на прошлой неделе было созвано для оценки влияния ситуации с коронавирусом на рынок нефти.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. ВОЗ дала новому виду коронавируса из Китая официальное название — COVID-2019.

СПРОС НА НЕФТЬ В КИТАЕ

ОПЕК ожидает замедления роста спроса на нефть в Китае в 2020 году на 120 тысяч баррелей в сутки — до 230 тысяч баррелей в сутки на фоне коронавируса, сообщается в февральском докладе.

"Влияние вспышки коронавируса на экономику Китая усугубило неопределенность, связанную с глобальным экономическим ростом в 2020 году, и, как следствие, с ростом мирового спроса на нефть в 2020 году. Очевидно, что текущие события в Китае требуют постоянного мониторинга и оценки, чтобы оценить последствия для нефтяного рынка в 2020 году", — пишет ОПЕК.

"Согласно оценкам, в 2019 году рост спроса на нефть в Китае составит 0,35 миллиона баррелей в сутки, в то время как в 2020 году прогнозируется рост спроса на нефть на уровне 0,23 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

ЗАПАСЫ ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в декабре выросли на 6,8 миллиона баррелей и на 29,5 миллиона баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение, говорится в февральском докладе ОПЕК.

"Предварительные данные за декабрь 2019 года показали, что совокупные коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 6,8 миллиона баррелей в месячном выражении, до 2,918 миллиарда баррелей, что на 45,3 миллиона баррелей больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 29,5 миллиона баррелей выше среднего показателя за последние пять лет", — сообщает ОПЕК. "Роснефть" за 2019 год обеспечит самый высокий уровень дивидендов, заявил Сечин

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

СДЕЛКА ОПЕК+

ОПЕК в январе сократила добычу нефти в месячном выражении на 509 тысяч баррелей в сутки — до 28,86 миллиона баррелей в сутки в основном за счет Ливии, Ирака и Кувейта, при этом организация перевыполнила новые условия сделки ОПЕК+ в январе на 30%, следует из февральского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников.

В декабре прошлого года страны ОПЕК и не входящие в организацию обязались усилить сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, чтобы поспособствовать дальнейшему восстановлению ситуации на мировом рынке нефти. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс теперь сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей. Новак: Ситуация с влиянием коронавируса на энергетические рынки крайне неопределенная

В рамках соглашения ОПЕК+ 10 стран ОПЕК снизили ее по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 года) на 1,517 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,168 миллиона баррелей в сутки. В их число входят Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия и ОАЭ. Таким образом, страны перевыполнили сделку в январе на 30%.

Согласно данным вторичных источников ОПЕК, добыча Саудовской Аравии в январе выросла на 57 тысяч баррелей в сутки — до 9,733 миллиона баррелей в сутки. При этом по данным самой Саудовской Аравии добыча в королевстве выросла на 154 тысячи баррелей в сутки и составила 9,748 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, королевство в рамках новых обязательств ОПЕК+ и с учетом добровольного дополнительного сокращения придерживается ранее оговоренного уровня добычи в 9,744 миллиона баррелей в сутки.

"Общая добыча нефти 14 стран ОПЕК в среднем в январе составила 28,86 миллиона баррелей в сутки, снизившись на 509 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении. Добыча нефти увеличилась в основном благодаря Саудовской Аравии и Нигерии, в то время как она снизилась в Ливии, Ираке и Кувейте", — сообщается в докладе.

ПРОГНОЗЫ

ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2020 году на уровне 11,48 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации.

Оценка добычи нефти в РФ в 2019 году также осталась на уровне январской оценки — 11,44 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким уровнем с 1987 года. ОПЕК прогнозирует, что рост добычи жидких углеводородов в РФ по итогам 2020 года составит 0,37% по отношению к показателю 2019 года.

"Ожидается, что в 2020 году добыча жидких углеводородов в России вырастет на 40 тысяч баррелей в сутки — в среднем до 11,48 миллиона баррелей в сутки с учетом углубления сделки по сокращению в первом квартале", — отмечается в докладе.

В январском прогнозе ОПЕК понизила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2020 году до 11,48 с 11,5 миллиона баррелей в сутки и незначительно повысила оценку добычи в РФ в 2019 году — до 11,44 миллиона баррелей в сутки с 11,43 в предыдущем докладе.

ОПЕК понизила прогноз по росту предложения нефти от стран вне организации на 2020 год на 100 тысяч баррелей в сутки — до 2,25 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации.

"Рост предложения нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году также пересмотрен в сторону понижения на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой прошлого месяца. По прогнозам, предложение вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки — до среднего уровня в 66,6 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

ОПЕК значительно понизила прогноз по росту предложения нефти в США на 2020 год – на 166 тысяч баррелей в сутки. Теперь рост ожидается на 1,26 миллиона баррелей в сутки. При этом значительное понижение прогноза по предложению нефти в США частично компенсируется повышением в других регионах, отмечается в докладе.

"США, как ожидается, останутся основным драйвером роста в 2020 году наряду с Норвегией, Бразилией, Канадой, Гайаной и Австралией", — отмечает ОПЕК.

Кроме того, организация снизила предыдущую оценку по росту предложения нефти стран вне ОПЕК на 2019 год на 20 тысяч баррелей в сутки — до 1,88 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, объем предложения в прошлом году оценивается в 64,36 миллиона баррелей в сутки.