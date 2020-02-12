МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Участники встречи нефтяников с главой Минэнерго РФ Александром Новаком в среду обменялись мнениями относительно соглашения ОПЕК+, однако к окончательному решению о позиции России не пришли, сообщил журналистам президент "Русснефти" Евгений Толочек.

"Нет. Обмен мнениям был", — ответил Толочек на соответствующий вопрос.

По его словам, "Русснефть" поддерживает продление сделки ОПЕК+ на текущих условиях.

"За себя только скажу, мы поддерживаем текущий уровень добычи и сохранение сделки", — ответил он на вопрос, какую позицию поддержали нефтекомпании на встрече с Новаком, на которой обсуждалось соглашение ОПЕК+.

Большая часть российских нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ на второй квартал 2020 года, сообщил первый вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов.

"Обсуждали все. Большая часть склоняется к тому, чтобы продлить еще на один квартал", — сказал он, отвечая на вопрос о результатах совещания нефтяников и Минэнерго по перспективам сделки ОПЕК+.

"Газпром нефть" также считает, что сделку ОПЕК+ нужно продлить на второй квартал с текущими квотами по сокращению добычи, сообщил глава компании Александр Дюков.

"Для нашей компании, мы считаем, что нужно сохранить текущие квоты. И данное соглашение действует до конца первого квартала, наверное с учетом ситуации на рынке имеет смысл продлить соглашение еще на квартал, а дальше мониторить ситуацию и уже действовать по ситуации", — сказал Дюков по итогам совещания с Новаком.

По его словам, окончательное решение по судьбе сделке будет принято правительством РФ. "Решение не принято, решение будет принимать правительство. Мы просто обсудили ситуацию на рынке, обменялись мнениями", — сказал Дюков.