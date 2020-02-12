МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 февраля, увеличились на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 442,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали менее сильного роста этих запасов — на 3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 100 тысяч, до 13 миллионов баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,7 миллиона баррелей — до 38,4 миллиона.

Запасы бензина опустились на 100 тысяч баррелей, или менее чем на 0,1%, до 261 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 2 миллиона баррелей, или на 1,4%, составив 141,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,6 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей, также указывает министерство.