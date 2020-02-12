МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2019 году снизилась на 17,6% по сравнению с 2018 годом и составила 16,241 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла на 0,6%, составив 316,084 миллиарда рублей. Операционная прибыль снизилась на 6,1% — до 45,348 миллиарда рублей. Базовая прибыль на акцию снизилась на 17,6% — до 3,42 рубля на ценную бумагу.

Операционные расходы и затраты увеличились на 1,6% и составили 271,67 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль составил 8,644 миллиарда рублей, увеличившись на 12,5%. Финансовые расходы выросли на 35,9%, составив 12,562 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании выросли на 4,2% с конца 2018 года и на 31 декабря 2019 года составили 175,658 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства на конец 2019 года составили 88,393 миллиарда рублей, что на 41,4% больше, чем на конец 2018 года.

"Славнефть" — СП "Роснефти" и "Газпром нефти". Чистая прибыль компании по РСБУ в 2019 году выросла на 27%, до 4,722 миллиарда рублей.