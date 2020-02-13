МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает в первом квартале 2020 года сокращения мирового спроса на нефть впервые за 10 лет — на 435 тысяч баррелей в сутки, сообщается в докладе МЭА.

"Последствия от Covid-19 (коронавирус — ред.) для мирового спроса на нефть будут значительными. Ожидается, что спрос сократится на 435 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2020 года, что станет первым квартальным снижением за десятилетие. В целом на 2020 год мы снизили наш прогноз глобального роста спроса на нефть на 365 тысяч баррелей в сутки — до 825 тысяч баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2011 года", — говорится в докладе.

Оценка роста спроса на нефть за 2019 год снижена на 80 тысяч баррелей в сутки — до 885 тысяч баррелей в сутки в связи с более низким, чем ожидалось, потреблением в странах ОЭСР.

Агентство понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2020 году до 825 тысяч баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2011 года, говорится докладе.

"Мы сократили наш прогноз роста на 2020 год на 365 тысяч баррелей в сутки — до 825 тысяч баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2011 года. Более низкое, чем ожидалось, потребление в ОЭСР сократило рост спроса в 2019 году до 885 тысяч баррелей в сутки", — отмечается в докладе.

Агентство ожидает значительного профицита нефти в первом полугодии 2020 года в основном из-за роста предложения от стран вне ОПЕК. "В первом полугодии 2020 года может быть значительный профицит предложения нефти, причем в основном из-за роста предложения от стран вне ОПЕК", — говорится в документе.

Страны ОПЕК в январе выполнили новые условия сделки по сокращению добычи нефти на 143%, страны вне ОПЕК — на 76%, а общее выполнение странами ОПЕК+ составило 123%, говорится в февральском докладе МЭА.

При этом общая добыча стран ОПЕК в январе снизилась на 710 тысяч баррелей в сутки по сравнению с декабрем — до 28,86 миллиона баррелей в сутки.

"Соблюдение новых условий сделки по сокращению добычи нефти, которые на себя взяли страны производители в объеме 1,7 миллиона баррелей в сутки, составило 123%. При этом Саудовская Аравия продолжала сокращать еще больше, чем требовалось", — говорится в докладе.

По данным МЭА, Россия в январе выполнила новые условия сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) на 78%. "Несмотря на согласие России сократить добычу еще на 70 тысяч баррелей в сутки с января, добыча нефти и конденсата в России выросла на 20 тысяч баррелей в сутки — до 11,29 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча была ниже на 80 тысяч баррелей в сутки, чем год назад и на 125 тысяч баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года. За исключением конденсата, сокращение добычи было оценено на 235 тысяч баррелей в сутки по сравнению с согласованным уровнем в 300 тысяч баррелей в сутки", — сообщает МЭА.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти длится с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, договор предусматривал сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года до конца 2019 года, а по достигнутым в декабре новым договоренностям альянса сокращение предполагается в 1,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2020 года. В рамках сделки Россия до конца года сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки, а в первом квартале — на 300 тысяч.

Минэнерго России, а также ОПЕК не раз отмечали, что методика расчетов МЭА и стран ОПЕК+ по выполнению сделки зачастую расходится.