МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером на 0,4-0,6% после снижения днем в пределах 1% из-за роста опасений за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,63% — до 56,14 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,37%, до 51,36 доллара за баррель.

Котировки нефти растут в рамках коррекции после того, как трейдеры обратили внимание на доклад Международного энергетического агентства, согласно которому на нефтяном рынке ожидается слабый рост и профицит предложения. После публикации доклада котировки опустились на 1%.

МЭА сократило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2020 году до 825 тысяч баррелей в сутки, что является минимумом за последние девять лет. Помимо этого, МЭА ожидает, что в первом квартале текущего года спрос на нефть сократится впервые за 10 лет — на 435 тысяч баррелей.

При этом Еврокомиссия в зимнем экономическом прогнозе повысила на 5,2% по сравнению с осенним прогнозом оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2020 год — до 60,4 доллара за баррель. На 2021 год оценка повышена на 1,4% — до 56,9 доллара за баррель.