МЮНХЕН, 14 фев /ПРАЙМ/. Мюнхенская конференция по безопасности стартует 14 февраля в баварской столице, в ней примут участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств, сообщил в ходе традиционной пресс-конференции в Берлине председатель конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

Российскую делегацию на 56-й Мюнхенской конференции возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил ранее РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. В её состав войдут российские дипломаты, члены Госдумы и Совета Федерации, представители академических кругов и эксперты.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

В 2019 году в работе 55-й Мюнхенской конференции приняли участие более 600 делегатов. В основной программе форума выступали среди прочих канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Майк Пенс, Лавров. Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, в Арктике, на Балканах, в Черном море, тематике энерго- и кибербезопасности, вопросам контроля над вооружениями.

НЕМЕЦКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

Меркель не примет участия в нынешней конференции. На протяжении последних лет она посещает конференцию раз в два года, теперь ее ожидают в Мюнхене в 2021 году.

Германия, как сообщил Ишингер, будет представлена президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (который ранее неоднократно посещал конференцию в качестве главы немецкого МИД), президентом бундестага Вольфгангом Шойбле, министром иностранных дел Хайко Маасом, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, другими министрами и официальными лицами, депутатами и экспертами.

ДЕЛЕГАЦИЯ США

США в Мюнхене представят госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и министр энергетики Дэн Бруйетт, участие которого, по словам Ишингера, особенно важно на фоне дискуссии по проекту газопровода "Северный поток 2", против завершения строительства которого активно выступают США.

Также на конференцию традиционно прибудет представительная делегация из конгресса США, в частности спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и сенатор Митт Ромни.

КИТАЙ И КОРОНАВИРУС

Китайскую делегацию в Мюнхене возглавит глава МИД Ван И.

По словам Ишингера, несколько китайских делегатов уже сообщили об отказе приехать в Мюнхен из-за вспышки коронавируса. Он подчеркнул, что профильные ведомства сделают все, чтобы "на конференции была обеспечена максимальная безопасность", для этого будет осуществлены "работы по дезинфекции и другие мероприятия".

Ситуация вокруг нового коронавируса будет обсуждаться на Мюнхенской конференции в субботу. Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В Китае от заболевания скончались 1,4 тысячи человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения достигло почти 60 тысяч.

ЗЕЛЕНСКИЙ И УКРАИНА

Украинский президент Владимир Зеленский станет дебютантом нынешней конференции в Мюнхене. В 2019 году делегацию из Киева возглавлял тогдашний украинский лидер Петр Порошенко.

Как ранее сообщили в МИД России, Москва не получала пока официальных предложений о проведении на полях конференции встречи глав МИД "нормандского формата" (Германия, Франция, Россия, Украина) по украинскому урегулированию. Последняя министерская встреча "четверки" в рамках Мюнхенской конференции состоялась в 2017 году. О том, что такая встреча в этом году пока не запланирована, сообщил в Берлине и Ишингер.

С МАКРОНОМ И БЕЗ ПХЕНЬЯНА

Председатель конференции заявил, что Пхеньян, который планировал направить в Мюнхен своего представителя на уровне замминистра иностранных дел, отозвал свою заявку. Участие делегации из КНДР стало бы сенсацией в истории Мюнхенской конференции, ранее страна не была официально представлена на форуме.

Зато в Мюнхен прибудет президент Франции Эммануэль Макрон, в последний момент отменивший поездку на конференцию в 2019 году из-за внутриполитической ситуации в стране, сказал Ишингер. Выступление французского лидера в режиме "вопрос-ответ" состоится в основной программе форума.

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

"Количество кризисов возросло, сложных кризисов и чудовищных ситуаций стало больше, чем можно себе вообразить", — заявил Ишингер в Берлине, пообещав, что за несколько дней конференции в Мюнхене делегаты постараются обсудить все громкие вызовы, "от А, начиная с Афганистана, и заканчивая Y, то есть Йеменом (Yemen)".

Среди наиболее острых международных проблем председатель конференции назвал ситуацию в Сирии и Ливии, ядерное разоружение, энергетическую политику и глобальное здравоохранение. Он подверг критике международное сообщество за то, что эти проблемы "решаются недостаточно быстро и эффективно".

Ишингер сообщил, что 16 февраля по приглашению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и спецуполномоченного ООН по Ливии Хасана Саламе в Мюнхене пройдет первая очередная встреча международного комитета по Ливии. Организовать этот комитет было решено на международной конференции по Ливии 19 января. Ишингер выразил надежду, что в ходе конференции удастся получить информацию по итогам этой встречи.

В фокусе внимания участников конференции в Мюнхене будет "поиск оптимальных путей обеспечения стратегической стабильности, сохранения эффективных механизмов контроля над вооружениями, решения острых кризисов", заявил ранее РИА Новости российский посол Нечаев.

"Нарастающая нестабильность современного миропорядка", по словам дипломата, требует "активного взаимодействия ведущих глобальных центров для выработки совместных компромиссных решений по чувствительным вопросам".

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Против "Северного потока 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Ситуация вокруг проекта будут обсуждать на полях Мюнхена "не только со сцены, но и за кулисами", заявил в Берлине председатель конференции. Ишингер добавил, что в дискуссии примет участие министр энергетики США Бруйетт, российские депутаты и сенаторы, в частности Сергей Кисляк и Алексей Пушков. Стремление остановить "Северный поток 2" экономически бессмысленно и с политической точки зрения напоминает поведение слона в посудной лавке, добавил Ишингер, указав, что что это было бы "неверным шагом", учитывая миллиардные инвестиции и годы подготовки.