МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Выход отечественной "зеленой" энергетики на конкурентный уровень с традиционными тепловыми станциями к 2035 году вполне реалистичен, заявил РИА Новости руководитель направления "Электроэнергетика" Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов.

"Даже принимая во внимание задачи по локализации оборудования для ВИЭ, которые являются обязательными для получения полного объема поддержки, горизонт 2035 года для выхода отечественных ВИЭ на конкурентный уровень с тепловыми станциями выглядит вполне реалистичной задачей", — сказал Хохлов.

"Снижение затрат на сооружение солнечных и ветровых станций — мировая тенденция. Во многих странах проекты ВИЭ требуют все меньше государственной поддержки — а в некоторых случаях они успешно конкурируют с традиционной генерацией. Этот процесс продолжится и далее, поэтому мы ожидаем достижение ВИЭ так называемого "сетевого паритета" с угольными и газовыми станциями в мире значительно раньше 2035 года", — пояснил эксперт.

В России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Ранее регулятор энергорынков РФ "Совет рынка" сообщил РИА Новости, что российский энергорынок потратит на поддержку "зеленой" энергетики в рамках действующей программы до ее окончания в 2024 году до 1,64 триллиона рублей.

В настоящее время принято решение о продлении программы с определенными корректировками до 2035 года. Предполагается, что будет определен общий инвестресурс, в рамках которого будут отбираться проекты. Если проекты будут дешевле, то в программу может попасть больший объем мощности. С учетом получаемых платежей с рынка в течение 15 лет, то есть возврата инвестиций, стоимость программы может составить 725 миллиардов рублей.

"Совет рынка" также предлагал прекратить поддержку ВИЭ после 2035 года, поскольку к окончанию программы "зеленая" энергетика должна стать конкурентоспособной без нового этапа поддержки на энергорынке.