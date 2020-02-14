МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.

"Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году", — сообщается в релизе.

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию была определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

Между тем белорусская сторона настаивала, что российский газ для Минска должен стоить дешевле. Так, белорусский президент заявлял, что "Газпром" на поставках газа Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на поставках в Германию, и требовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены при поставках Минску, которая, по его словам, была достигнута в 2011 году при продаже газотранспортного предприятия "Белтрансгаз" (сейчас дочка "Газпрома").