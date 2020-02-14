МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в 2019 году увеличилась на 27% по сравнению с 2018 годом и составила 14,968 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 9% и составила 192,303 миллиарда рублей.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председателем совета директоров и одним из основных бенефициаров "Русснефти" является Михаил Гуцериев.