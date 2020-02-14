МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) итальянской группы Enel на уровне "А-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Подтверждение рейтинга в основном отражает лидирующую позицию Enel в сфере возобновляемых источников энергии, стабильный диапазон услуг, сочетающийся с торговыми операциями, на которые приходится около 20% EBITDA, нейтральный свободный денежный поток и сильные показатели выполнения бизнес-планов", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Рейтинговое действие также отражает довольно слабую операционную среду в стране и ожидания Fitch того, что компания отдаст предпочтение своему развитию нежели уменьшению доли заемных средств.

Итальянская Enel S.p.A. владеет долей в уставном капитале "Энел Россия" в размере 56,43%. В "Энел Россия" входят три газовые электростанции, общая установленная мощность которых составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысячи Гкал/ч по выработке тепла.