МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Цена на мощность для электростанций европейской части РФ и Урала в 2025 году может вырасти на 6,1% по сравнению с 2024 годом, до 193,2 тысячи рублей за 1 МВт в месяц, для электростанций Сибири — на 8,8%, до 303,2 тысячи рублей, свидетельствуют предварительные данные "Системного оператора" Единой энергосистемы РФ по итогам конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2025 год.

Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров — электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры — конкурентного отбора мощности. В 2019 году проводился КОМ на 2022-2024 годы, в этом году проходит на 2025 год.

По итогам предыдущего КОМа цена мощности в 2024 году для электростанций европейской части РФ и Урала составляет 182 тысячи рублей за 1 МВт в месяц, для электростанций Сибири – 278,6 тысячи рублей.

Изначально КОМ на 2025 год должен был пройти до 15 ноября 2019 года, но был перенесен до 15 февраля 2020 года в связи с тем, что отбор проектов в рамках программы модернизации тепловых электростанций нужно проводить до КОМ.