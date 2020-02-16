МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов посоветовал министру энергетики США Дэну Бруйетту, который скептически оценил перспективы дальнейшего строителсьтва газопровода "Северный поток — 2", не спешить с выводами.

Бруйетт заявил об уверенности, что России не удастся самостоятельно завершить строительство "Северного потока — 2" и тем самым обойти американские санкции. По его словам, российская сторона не имеет соответствующих технологий.

"Никогда не говори никогда", — заявил Куприянов РБК.

Ранее Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект, заявил, что Россия сможет завершить строительство "Северного потока — 2". По его словам, для этого надо найти подходящее судно, а укладка труб на небольшой глубине "не требует супертехнологий".