ТЕГЕРАН, 16 фев — ПРАЙМ. Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Никогда в истории Ирана ни одно из правительств не имели экономики без нефти. Однако нам удалось управлять экономикой страны без нефти в 2019 году", — сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.

Прежде Роухани заявлял, что санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран меньше зависел от нефти. По словам президента, верно отстроенная экономическая структура Ирана позволила бы властям разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи требовал от правительства страны решить вопрос зависимости от нефтяных доходов, в результате чего правительство разработало бюджет, в котором, как заявляли в Тегеране, снижена такая зависимость.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.