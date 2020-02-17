МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания Eni открыла месторождение нефти на шельфе Мексики, запасы которого оцениваются в 200-300 миллионов баррелей, говорится в сообщении компании.

"Eni объявляет об открытии нового нефтяного месторождения на геологоразведочном объекте Saasken в блоке 10, расположенном в бассейне Sureste на шельфе Мексики. По предварительным оценкам, новое месторождение может содержать от 200 до 300 миллионов баррелей нефти", — говорится в сообщении

Блок 10 на 65% принадлежит Eni, на 20% — "Лукойлу" и на 15% — Capricorn. Отмечается, что партнеры по блоку будут работать над оценкой открытого месторождения и стремиться к началу исследований для его промышленной разработки.

Eni работает в Мексике с 2006 года. "Мексика является ключевой страной в стратегии Eni будущего органического роста. В настоящее время компания добывает около 15 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в зоне 1 и намерена достичь показателя в 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в первом полугодии 2021 года", — отмечает компания. В настоящее время Eni принадлежат права на разведку и добычу на восьми участках в бассейне Sureste в мелководной части Мексиканского залива, при этом на шести компания выступает оператором.

Итальянская нефтегазовая компания Eni образована в 1953 году. Компания работает в 83 странах мира и входит в топ-15 крупнейших промышленных мировых компаний.