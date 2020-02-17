МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России предполагает, что цена на нефть марки Urals достигнет уровня 50 долларов уже к началу 2021 года, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"При этом достижение уровня 50 долларов США за баррель предполагается к началу 2021 года", — говорится в докладе.

С учетом этого Банк России закладывает в базовый сценарий среднегодовую цену на нефть в 2020 году на уровне 55 долларов за баррель, в 2021–2022 годах – 50 долларов за баррель. При этом на горизонте 2020 года траектория цены на нефть уточнена с учетом фактической динамики мировых цен на нефть с начала текущего года.

В основе траектории цены на нефть в базовом сценарии по?прежнему лежит предположение о снижении темпов мирового экономического роста и о некотором превышении предложения над спросом на рынке нефти в условиях значительного роста добычи вне стран ОПЕК+.

При этом Банк России предполагает, что на горизонте 2020 года ряд факторов будет оказывать как повышательное, так и понижательное давление на мировые цены на нефть. Так, поддержку ценам на нефть окажут факторы со стороны предложения: действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти до марта 2020 года, включая добровольное перевыполнение квот о сокращении добычи отдельными странами – участниками соглашения; сохраняющиеся ожидания сокращения добычи и экспорта нефти из Ирана, Ливии и Венесуэлы в условиях политической напряженности; некоторое смягчение торговых противоречий между США и Китаем на фоне подписанного в январе торгового соглашения.

"В то же время понижательное давление на мировые цены на нефть окажет неопределенность, связанная с распространением коронавируса, ограничивающая рост мирового спроса на нефть", — указывает регулятор.