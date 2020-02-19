МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2019 году выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 708 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.

EBITDA за год выросла на 1,2%, до 2,105 триллиона рублей.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом снизилась на 29,8%, до 158 миллиардов рублей, EBITDA — на 11,9%, до 488 миллиардов рублей.

"Роснефть" сократила чистый долг и торговые обязательства на 174 миллиарда рублей, в рублях чистый долг на конец года составил 1,4 EBITDA.

"Компания сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 15,6%, или практически на 907 миллиардов рублей. Чистый долг и торговые обязательства сократились на 174 миллиарда рублей за 12 месяцев 2019 года. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец года составило в рублевом выражении 1,4x", — говорится в сообщении.

КАПЗАТРАТЫ

Свободный денежный поток "Роснефти" в 2019 году снизился на 22% — до 884 миллиардов рублей, капзатраты уменьшились на 8,8% — до 854 миллиардов рублей.

"За 12 месяцев 2019 года капитальные вложения составили 854 миллиарда рублей (13,2 миллиарда долларов), что на 8,8% ниже показателя 12 месяцев 2018 года, и связано, преимущественно, с оптимизацией программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях компании, а также ограничениями на запуск новых проектов с учетом продления квот на установление уровня добычи в рамках соглашения ОПЕК+", — говорится в сообщении.

В четвертом квартале капзатраты компании составили 220 миллиардов рублей, что на 11,1% выше показателя третьего квартала 2019 года в 198 миллиардов рублей.

"За 12 месяцев 2019 года свободный денежный поток "Роснефти" составил 884 миллиарда рублей (13,7 миллиарда долларов), в том числе 271 миллиард рублей (4,3 миллиарда долларов) в четвертом квартале 2019 года. Это позволило компании не только выполнить все обязательства перед акционерами по выплате годовых дивидендов за 2018 год и промежуточных дивидендов за 2019 год в сумме 283 миллиардов рублей, но и последовательно сокращать финансовый долг и торговые обязательства", — пишет "Роснефть".

При этом незначительное снижение свободного денежного потока в четвертом квартале компания связывает с увеличением капитальных затрат.

ДОБЫЧА НЕФТИ В 2019 ГОДУ

"Роснефть" в 2019 году сохранила добычу нефти и конденсата на уровне 2018 года — 230,25 миллиона тонн, газа — несущественно снизила — на 0,5%, до 66,95 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе компании.

"За 2019 год добыча жидких углеводородов составила 4,67 миллиона баррелей в сутки (230,2 миллиона тонн за год), сохранившись на уровне среднесуточного объема производства 2018 года. Такой показатель удалось достичь несмотря на действие внешних ограничений, таких как продление соглашения ОПЕК+ и временного ограничения "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных трубопроводов", — сообщает "Роснефть".

"Добыча газа в 2019 году составила 66,95 миллиарда кубометров, в том числе 17,22 миллиарда кубометров в четвертом квартале, увеличившись на 5,6% квартал к кварталу", — сообщает "Роснефть".