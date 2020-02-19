МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по итогам 2019 года снизилась по сравнению с показателем за 2018 год на 20,9%, до 76,778 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выручка от реализации в отчетном периоде составила 854,623 миллиарда рублей, сократившись на 0,6%. Капитальные затраты компании за отчетный период составили 61,176 миллиарда рублей, увеличившись на 20,9%.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.