МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 2019 году снизилась на 13,9% по сравнению с 2018 годом, до 396,5 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Выручка в годовом выражении снизилась на 2%, до 6,828 триллиона рублей, валовая прибыль уменьшилась на 4%, до 2,039 триллиона рублей, прибыль до налогообложения снизилась на 20% — до 347,541 миллиарда рублей.

"Роснефть" поясняет, что в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков компания публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность отдельного юридического лица ПАО "НК "Роснефть", составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

"Показатели этой отчетности значительно отличаются от консолидированной финансовой отчетности ПАО "НК "Роснефть" в соответствии с МСФО, так как не содержат показателей всех компаний группы "Роснефть". Кроме этого, стандарты РСБУ и МСФО различаются оценкой и экономическим составом показателей отчетности. В связи с этим для анализа финансовых и производственных результатов группы "Роснефть" рекомендуется использовать консолидированную финансовую отчетность, подготовленную по стандартам МСФО", — отмечает компания.