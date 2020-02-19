МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ по итогам 2019 года сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила 49,16 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании уменьшилась на 7% и составила 703,15 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 24,8% — до 187,69 миллиарда рублей.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.