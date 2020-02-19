МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 2% в среду вечером на фоне ослаблении опасений за спрос на сырье в свете новостей о, возможно, спаде темпов распространения и снижении контагиозности китайского коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.56 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,97%, до 58,89 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,78%, до 53,22 доллара за баррель.

Опасения инвесторов вокруг возможности падения спроса на сырье из-за коронавируса немного ослабли после того, как в Китае число излечившихся за сутки впервые превысило число новых зараженных — 1824 против 1749.

Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывает ограничение предложения на рынке нефти за счет санкций США в отношении швейцарской Rosneft Trading SA — структуры "Роснефти". США дают 90 дней своим "союзникам", в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading.