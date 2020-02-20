МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия находится в контакте с коллегами по ОПЕК+ по вопросу дальнейших действий в рамках сделки, ситуация на рынке неопределенная, быстро меняется, и анонсировать что-либо пока не стоит, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы находимся в контактах с нашими коллегами из других стран, обсуждаем ситуацию. Я вчера разговаривал с министром Саудовской Аравии, мы обсуждали текущую ситуацию на рынке, прогнозы, которые делают различные эксперты, аналитические агентства. Мы пока находимся в дискуссии", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия поддержать коллег по ОПЕК+.

Он не стал говорить о тех предложениях, с которыми Россия может выйти на встречу.

"Мы обсуждаем. Давайте мы не будем вам анонсировать, у нас для этого еще есть две недели. Мы будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация, что будет на рынке происходить, какие прогнозы (будут — ред.) к этому времени. Ситуация достаточно неопределенная и очень быстро меняется… Все прогнозировали, что все будет падать, а цены — 59 (долларов за баррель — ред.) уже, видите. Они выросли почти на 10% от нижнего (уровня)", — подчеркнул министр.

"Если говорить о сроках встречи, то, наверное, общее сейчас понимание, что переносить на более ранние сроки уже нет целесообразности. То есть та встреча, которая была запланирована, 4 марта — JMMC (министерский мониторинговый комитет — ред.), 6 марта — встреча ОПЕК+. На мой взгляд, она в эти сроки и должна состояться. Но опять же — это мое мнение. Осталось две недели, ничего нет такого чрезвычайного, чтобы переносить сроки", — добавил Новак.