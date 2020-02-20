МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Венесуэла не сможет увеличить суточную нефтедобычу вдвое, как поручил ее президент Николас Мадуро. Решение новых проблем, которые создают американские санкции, помешает сфокусироваться на развитии нефтяной отрасли в стране, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". 

Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию. Ее целью станет увеличение нефтедобычи в 2 раза, до 2 млн баррелей в сутки, в этом году.

По словам Мадуро, создаваемая комиссия будет обладать необходимыми полномочиями для трансформации всей нефтяной отрасли "от А до Я".

Поводом для объявления ЧС послужили введенные во вторник санкции по Венесуэле к швейцарской Rosneft Trading SA — структуры "Роснефти" — и председателю ее совета директоров Дидье Касимиро. США дали 90 дней своим союзникам на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading.

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Ранее, 15 января, Мадуро подписал указ, дающий старт продажам нефти за петро – криптовалюту, обеспеченную сырьем. На продажу были выставлены 4,5 млн баррелей из резервов государственной компании PDVSA. Конечной целью является перевод всей нефтеторговли в Венесуэле за национальную криптовалюту.

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ КОМИССИЯ

Создание комиссии вряд ли сможет изменить ситуацию с коллапсом венесуэльской нефтяной добычи, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его словам, сейчас добыча в стране "зажата" не только санкционным давлением, но и структурными ограничениями в виде колоссальной нехватки как национальных инфраструктурных мощностей, так и квалифицированного трудового ресурса. 

"Возможно будет усилена охрана перевозящих нефть судов и прочей инфраструктуры. Ведь санкции в первую очередь ударят по нероссийским компаниям, участвующим в схеме поставок венесуэльской нефти, например по компании "Трафигура", по индийским получателям нефти. Скорее всего, придется решать проблему транспортировки заново, а это еще больше будет сдерживать развитие добычи в Венесуэле", — добавляет аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Помимо реструктуризации и решения вопроса с инфраструктурой, необходимо понимание источников расширения рынков сбыта, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. 

В настоящее время основными покупателями являются Индия и Китай, объясняет он. Признаков кардинального роста объемов спроса со стороны этих экономик в настоящее время не наблюдается. Со стороны Китая, по словам эксперта, в краткосрочной перспективе возможно даже сокращение потребности в венесуэльской нефти. 

"Остается вариант поиска новых рынков сбыта — вопрос, успех решения которого напрямую зависит от компетенции комиссии в этом направлении", — убежден Чередниченко. 

ПОЛУЧИТСЯ ЛИ НАРАСТИТЬ НЕФТЕДОБЫЧУ

Заявления об увеличении добычи вероятно преждевременны, так как Венесуэла входит в состав ОПЕК и не возражает против сделки ОПЕК+, хотя не обязана ее соблюдать из-за американских санкций, считает Лукичева. 

По мнению Покатовича, вдвое нарастить добычу в данных обстоятельствах невозможно.

"Восстановить добычу своими силами республике не удастся в ближайшие 2-3 года", — убежден эксперт.

В таких условиях, по его словам, к ускорению процесса восстановления венесуэльской добычи может привести лишь значимый рост иностранного участия в нефтяной отрасли страны. На сегодняшний день активный рост числа зарубежных нефтяных проектов в боливарианской республике маловероятен, так как страна остается под санкционным давлением США, а оснований для его скорого ослабления пока нет.

"В 2020 году добыча в Венесуэле будет находиться на уровнях 0,5-1 млн баррелей в сутки с учетом того, что достижение верхней границы данного диапазона можно считать весьма оптимистичным сценарием. Даже в случае масштабного ослабления санкционного давления добыча в стране в текущем году вряд ли сможет превысить отметки в 1,3-1,4 млн баррелей в сутки", — заключает Покатович. 

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СУДЬБА РОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ

Российские интересы и проекты получали "зеленый" свет в Венесуэле и ранее, до создания спецкомиссии — каких-либо кардинальных изменений в этом вопросе ждать не стоит, считает Чередниченко.

Пока у России в лице компании "Роснефть" получается защищать свои интересы в Венесуэле. Официальная позиция по поводу незаконности санкций уже была высказана, также официально была подтверждена приверженность развитию отношений с Венесуэлой, добавляет Лукичева. 

"В связи с этим возможно будут предприняты меры по обеспечению безопасности транспортировки, а также финансовых переводов", — заключает она.