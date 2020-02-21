МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Саудовская Аравия может совместно с Кувейтом и ОАЭ принять решение без России о более глубоком сокращении добычи нефти в объеме до 300 тысяч баррелей в сутки в связи с коронавирусом, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных источников.

"Саудовская Аравия рассматривает возможность расторжения своего четырехлетнего альянса по добыче нефти с Россией, поскольку вспышка коронавируса в Китае способствует падению мирового спроса на нефть", — пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Саудовское королевство, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, которые в совокупности обеспечивают более половины добычи нефти в ОПЕК, на этой неделе обсуждают возможное совместное сокращение добычи до 300 тысяч баррелей в сутки", — написало издание.

Вспышка коронавируса в Китае вызвала опасения замедления спроса на нефть в мире. В результате марка Brent подешевела с максимума января в 71 доллар за баррель до нынешних 56-58 долларов.

Сложившаяся ситуация обсуждалась на внеплановом заседании техкомитета ОПЕК+ в начале февраля. По его итогам эксперты альянса рекомендовали продлить соглашение до конца года, увеличив сокращение добычи до конца второго квартала. По неофициальным данным, за углубление сокращения активно выступает Саудовская Аравия, и снизить добычу нефти предлагается еще на 600 тысяч баррелей в сутки.

Рекомендацию уже поддержали ряд стран ОПЕК и не-ОПЕК. Однако Россия до сих пор не представила свою позицию, отмечая сохраняющуюся неопределенность ситуации. Как заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, страна примет решение своевременно. При этом чуть раньше представители российских нефтяных компаний после встречи с Новаком в основном говорили о поддержке продления сделки ОПЕК+ только до конца второго квартала, причем на текущих условиях. Во вторник Песков также сообщил, что Новак продолжает работу с коллегами по сделке ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года.