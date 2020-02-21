МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Подконтрольная банку ВТБ компания "Бизнес-Финанс" стала владельцем доли 8,48% в "Русснефти", а банк "Траст" сократил свою долю и перестал быть единственным держателем привилегированных акций нефтяной компании, следует из ежеквартального отчета "Русснефти".

"Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес-Финанс"… Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8,48%", — говорится в материалах.

При этом банк "Траст" сократил долю принадлежащих ему привилегированных акций компании с 24,99% до 16,52%. Таким образом, общая доля банка в уставном капитале "Русснефти" сократилась с 27,7% до 19,23%, также следует из отчета.

Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. При этом ранее все привилегированные акции принадлежали банку "Траст", который стал их владельцем после передачи на его баланс активов санированного Бинбанка.