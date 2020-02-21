МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают опускаться на фоне новостей о распространении коронавируса за пределами Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.01 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 1,4%, до 58,48 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,74%, до 53,48 доллара за баррель. Утром нефть дешевела вдвое меньшими темпами.

Трейдеры по-прежнему следят за распространением коронавируса, так как вспышка заболевания и связанные с ним карантинные меры представляют риски для ряда отраслей глобальной экономики. В свою очередь, это может оказать давление на темпы роста экономики Китая и отразиться на спросе на нефть.

Распространение коронавируса за пределами Китая создает риски для роста мировой экономики. За пределами страны в 26 странах выявлены более 1 тысячи случаев заражения. Особое внимание уделяется Южной Корее, где число зараженных достигло, по последним данным СМИ, более 200, и Японии, где к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 — это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

"Можно с уверенностью сказать, что неопределенность (вокруг коронавируса) вернулась с удвоенной силой. Нам надо признать, что мы имеем дело с самым сильным шоком спроса со времен финансового кризиса… Пока Китай не вернется к работе, вирус будет в центре внимания", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

Тем временем нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 21 февраля, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну, до 679 агрегатов.