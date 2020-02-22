МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent в течение года будет держаться около 55 долларов за баррель на фоне ситуации с коронавирусом, если на Ближнем Востоке не произойдет новых потрясений, заявил РИА Новости директор департамента аудиторских услуг аудиторской и консалтинговой компании Deloitte Александр Губарев.

"Скорее всего, с учетом кратковременных факторов и фундаментального соотношения спроса и предложения, по году цена на нефть марки Brent будет около 55 долларов за баррель, если, конечно, не будет происходить никаких новых потрясений на Ближнем Востоке", — сказал он.

По словам Губарева, ценообразование "черного золота" уже давно находится под сильным влиянием информационных поводов и спекулянтов, по крайней мере, в короткой перспективе трех-шести месяцев.

В начале февраля СМИ сообщили о падении спроса на нефть в Китае на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период из-за вспышки смертельного вируса. Это самое большое падение со времен мирового кризиса 2008-2009 годов.

"При среднесуточной добыче нефти около 100 миллионов баррелей падение цен на 20% вовсе не означает, что потребление нефти также снизилось на одну пятую или ожидается такое снижение", — прокомментировал эксперт.

Мировые цены на нефть с января находятся под давлением новостей о распространении коронавируса по всему миру. Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляют риски для целого ряда отраслей глобальной экономики и могут ударить по спросу на нефть.

С другой стороны, новости с Ближнего Востока несколько сдерживают падение нефтяных котировок. В частности, Ливия с января остановила экспорт нефти из пяти портов, а добыча в стране упала почти в 10 раз с обычного уровня в 1,22 миллиона баррелей в день.