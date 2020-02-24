МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в понедельник днем на сохранении опасений вокруг распространения коронавируса за пределами Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,24% — до 56,06 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,17%, до 51,69 доллара за баррель. Утром нефть дешевела вдвое меньшими темпами.

Инвесторов по-прежнему волнуют масштабы распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и связанные с ним карантинные меры представляют риски для ряда отраслей экономики Китая и всего мира. Это может ударить по спросу на нефть.

Коронавирус уже зафиксирован более чем в 26 странах. В том числе первые случаи заражения в понедельник выявлены в Кувейте, Бахрейне и Афганистане.

"Много новостей о коронавирусе, общее число новых случаев заражения все еще растет… Новые случаи заражения за пределами Китая продолжают появляться, а рост китайской экономики, вероятно, замедлится в первом квартале", — цитирует агентство Рейтер старшего экономиста AMP Capital Investors Шейна Оливера (Shane Oliver).