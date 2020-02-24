МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в пятницу, 21 февраля, опустилась на 0,77 доллара, или на 1,3% — до 58,17 доллара с 58,94 доллара за баррель в предыдущий торговый день, следует из сообщения организации.

Средняя цена барреля ОПЕК в феврале составляет теперь 56,12 доллара, а в целом в 2020 году — 61,45 доллара за баррель.

В 2019 году средняя цена нефтяной "корзины" ОПЕК составила 64,04 доллара за баррель. Ниже 100 долларов она опустилась в сентябре 2014 года, составив тогда 95,98 доллара за баррель. Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года — 140,73 доллара за баррель.

Цена "корзины" ОПЕК определяется как среднее значение цен сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Djeno (Конго), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).