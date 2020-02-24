ВАРШАВА, 24 фев — ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen продолжает переговоры с российскими поставщиками нефти и считает, что бизнес нужно продолжать после решения вопросов, связанных с поставками загрязненного сырья, заявил журналистам в понедельник глава Orlen Даниель Обайтек.

"Мы разговариваем с нашими партнерами, уважительно относимся к нашим поставщикам как с Востока, так и с Запада", — сказал Обайтек.

"Мы должны дальше делать бизнес. Я думаю, что переговоры покажут, насколько быстро мы договоримся в этом вопросе", — добавил он.

В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью.

Orlen сообщал, что передал российским поставщикам свои требования по компенсации ущерба, но не называл их сумму.

Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти должна "Транснефть", однако иностранные компании, получающие российскую нефть, должны направлять свои претензии по качеству сырья грузоотправителям, то есть нефтяным компаниям из РФ, с которыми у них действуют контракты. Затем эти российские компании направляют свои претензии "Транснефти". Она зарезервировала 23 миллиарда рублей для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе".