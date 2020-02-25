МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что обсуждение новых предложений в рамках соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ с партнерами по этому формату пока продолжается. По его словам, никаких решений на этот счет со стороны РФ не принималось.

"Здесь пока нет новостей, работа с нашими партнёрами продолжается. Решений пока не принималось", — ответил пресс-секретарь на просьбу прокомментировать сообщения американских СМИ о том, что будущее сделки ОПЕК+ оказалось под угрозой из-за разногласий РФ и Саудовской Аравии. Пескова также спросили о том, какова позиция Москвы по новым предложениям.

Напомним, что вспышка коронавируса в Китае вызвала опасения замедления спроса на нефть в мире. Из-за этого нефть сорта Brent подешевела с максимума января текущего года в $71 за баррель до нынешних $56-58.

Сложившаяся ситуация обсуждалась на внеплановом заседании технического комитета ОПЕК+ в начале февраля 2020 года. По его итогам эксперты альянса рекомендовали продлить соглашение до конца года, увеличив сокращение добычи до конца второго квартала. По неофициальным данным, за углубление сокращения активно выступает Саудовская Аравия, и снизить добычу нефти предлагается еще на 600 тысяч баррелей в сутки.

Рекомендацию уже поддержали ряд стран ОПЕК и не-ОПЕК. Однако Россия до сих пор не представила свою позицию, отмечая сохраняющуюся неопределенность ситуации.

Как заявил Песков 13 февраля, страна примет решение своевременно. При этом чуть раньше представители российских нефтяных компаний после встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком в основном говорили о поддержке продления сделки ОПЕК+ только до конца второго квартала, причем на текущих условиях. Неделю назад Песков также сообщал, что Новак продолжает работу с коллегами по сделке ОПЕК+.

Напомним, что соглашение ОПЕК и ряда не входящих в картель стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти начало действовать в начале 2017 года. Позднее оно неоднократно продлевалось, также менялись условия. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей от уровня октября 2018 года.