МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" за 2019 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 6,2% по сравнению с прошлым годом — до 400,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в 2019 году выросла в 2,4 раза

По итогам 2019 года выручка "Газпром нефти" составила 2,485 триллиона рублей — на уровне 2018 года. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным — 795,1 миллиарда рублей — несмотря на отрицательную динамику цен и конъюнктуру рынка. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на конец 2019 года составило 0,7x.

Капитальные затраты "Газпром нефти" в 2019 году выросли на 27% по сравнению с 2018 годом и составили 476,399 миллиарда рублей, следует из отчета.

Капзатраты в сегменте "Разведка и добыча" увеличились на 35,2%, до 283,696 миллиарда рублей, в сегменте "Переработка, маркетинг и сбыт" — на 16,5%, до 192,703 миллиарда рублей.

"Газпром нефть" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 0,5%, до 63,3 миллиона тонн.

"Добыча нефти и конденсата по группе увеличилась на 0,5% год к году и составила 63,3 миллиона тонн вследствие ввода новых скважин и роста добычи на Новопортовском, Восточно-Мессояхском месторождениях, месторождениях Оренбургского региона и проектах нефтяных оторочек, а также вследствие увеличения доли владения группы в "Арктикгаз" с конца марта 2018 года", — говорится в документе.

При этом уточняется, что добыча нефти и конденсата группой в четвёртом квартале снизилась на 4,9% по отношению к третьему в соответствии с уровнем квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

В целом же добыча углеводородов, как и сообщалось ранее, выросла на 3,5% по сравнению с 2018 годом и составила 96,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Добыча газа компанией в том же 2019 году выросла на 9,8% — до 40,85 миллиарда кубометров.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.