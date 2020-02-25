МИНСК, 25 фев — ПРАЙМ. Белоруссия подписала с РФ протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба" из расчета 15 долларов за баррель. Об этом во вторник сообщил заместитель главы госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сейчас ведется активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать (издержки из-за "грязной" нефти — ред.) и ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсанционных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода", — рассказал Сизов.

"Речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю с грязной нефтью, — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", — сообщил он.

сизов добавил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы сейчас работают с загрузкой в 50%. В январе-феврале в общей сложности переработают около 1,8 млн тонн нефти.

"На сегодня нефтеперерабатывающие заводы работают примерно в половину от своей мощности. При этом обеспечивается надежно внутренний рынок, мы не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов. Ситуация стабильная и прогнозируемая", — пояснил он журналистам.

Он также уточнил, что переработка нефти на обоих заводах в январе-феврале составит по 900 тысяч тонн в месяц. "За два месяца – примерно, 1,8 миллиона тонн", — добавил Сизов.

Белоруссия намерена в марте начать поставки нефти на свои НПЗ по нефтепроводу Одесса – Броды, заявил Сизов.

"Поставки по (трубопроводу – ред.) Одесса — Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объем — несколько танкеров", — рассказал Сизов.