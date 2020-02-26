МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. ОПЕК+ следует отреагировать на ситуацию с эпидемией коронавируса, но позже, так как пока здесь много неопределённости, а частое изменение квот и лимитов добычи может дополнительно дестабилизировать ситуацию, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Конечно, наверное, нужно будет реагировать, но я считаю, что правильнее, конечно, было бы отреагировать на сложившуюся ситуацию чуть позже. Потому что в настоящий момент достаточно много неопределенности, поступает противоречивая информация. С одной стороны, мы видим обострение ситуации с коронавирусом в таких странах, как Южная Корея и Италия, но с другой стороны, опять же из Китая мы получаем данные, что удалось несколько снизить темпы развития этой эпидемии", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о ситуации с коронавирусом.

"Но в любом случае прошло не так много времени, и, конечно, я считаю, что неправильно… каждый месяц что-то происходит на рынке нефти, и если ОПЕК+ будет реагировать на изменения каждый месяц, то это приведет только к дополнительной дестабилизации ситуации. Поэтому пока правильнее наблюдать и, наверное, принять решение относительно квот чуть позже", — подчеркнул Дюков.

По его словам, коронавирус, безусловно, повлиял на ситуацию на нефтяном рынке, видно существенное снижение потребления в Китае. "Безусловно, то, что уже произошло, мы видим, что это повлияло на ситуацию на рынке. И если посмотреть на отчеты, пока они предварительные, по объемам потребления нефти в Китае, а Китай является одним из крупнейших потребителей нефти, то мы видим уже достаточно существенное снижение", — сказал Дюков.

"Мы также видим, соответственно, как эта ситуация с коронавирусом отражается и на цене. Но тут, конечно, надо понимать, что в цене еще заложены и ожидания, и рынок, в общем-то, и работает на этих ожиданиях", — добавил он.