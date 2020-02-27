МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Паника в СМИ по поводу распространения коронавируса передается инвесторам в сырьевые активы, и вряд ли сокращение добычи нефти ОПЕК+ сможет их успокоить, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Впервые с декабря 2018 года нефтяные котировки в четверг опустились ниже 52 долларов за баррель Brent. С начала года нефть подешевела более чем на 20%. Сложившаяся ситуация уже обсуждалась на внеплановом заседании техкомитета ОПЕК+ в начале февраля. По его итогам эксперты рекомендовали продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца этого года, увеличив сокращение на 600 тысяч баррелей в сутки по крайней мере до конца II квартала.

В Москве предложение об увеличении сокращения пока не поддержали. По словам министра энергетики Александра Новака, нужно время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация.

"Россия удовлетворена сотрудничеством с Саудовской Аравией и хочет продолжать как многостороннее, так и двустороннее взаимодействие", — заявил Новак 27 февраля. Он добавил, что разногласий по сделке у них никогда не было.

Заседание ОПЕК+ на уровне министров состоится 5-6 марта в Вене.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ПАДЕНИЕ

Снижение цены нефти опирается на ожидания инвесторов, что рост мировой экономики в этом году замедлится и вместо привычных 3,5% окажется на уровне 1,5-2%, считает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. По его словам, главным поводом может стать замедление роста экономики Китая, которое и до появления коронавируса было значимым, а после развития паники в соцсетях и СМИ еще больше усилилось.

"Думаю, на таких настроениях цена барреля Brent может упасть до 45,9 доллара к началу лета", — отмечает эксперт.

В случае усиления негатива в рыночных настроениях, а также появления реальных оценок масштабного давления вирусного фактора на другие экономики мира, в том числе за пределами Китая, нефтяные цены могут на время снизиться до уровней 45-50 долларов, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ОПЕК

Наблюдаемое сейчас приближение котировок к отметке 50 долларов может подтолкнуть экспортеров к реализации мер дополнительного сокращения на 500-600 тыс. барр. /сутки, добавляет Покатович. Он видит две возможных формы реализации сокращения.

В первом случае РФ соглашается на еще один шаг весьма сдержанного сокращения своей добычи, например, на уровнях 40-80 тыс. барр./сутки, в то время как Саудовская Аравия снова берет на себя львиную долю в реализации данных мер поддержки.

Во втором случае, если РФ не продемонстрирует готовности к углублению квот по сокращению добычи, саудиты могут реализовать дополнительное сокращение на 300-500 тыс. барр./сутки самостоятельно.

"Сейчас мы оцениваем вероятность реализации мер дополнительной поддержки ОПЕК+ выше 50% и полагаем, что основным сценарием все же станет компромисс, при котором как картель, так и участники вне картеля, в том числе РФ, разделят между собой увеличение квот по сокращению добычи", — отмечает он.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин считает, что в настоящее время необходимости корректировать добычу в ответ на предполагаемое ослабление реального спроса нет. "Однако, проблема в том, что существуют трудно контролируемые нерыночные меры регуляторов в отдельных странах, способные искусственно ограничить экономический спрос, поводом для которых является информация СМИ о распространении коронавируса", — говорит он.

При этом, по его мнению, Россия может пойти на сокращение добычи, если такое решение будет принято ОПЕК+. В течение всего периода существования формата ОПЕК+, позиции РФ и ключевых стран-участниц картеля по основным вопросам объема добычи совпадали.

Антонов менее оптимистично смотрит на ситуацию. По его словам, попытки ОПЕК удержать цену не слишком успешны: некоторые страны выходят из соглашения о сокращении добычи, например, Эквадор, а Россия добилась возможности не учитывать попутный газ в своем объеме добычи и не согласна на дальнейшее сокращение своей квоты.

"На фоне таких тенденций соглашение вообще может распасться, поскольку суверенные интересы государства ставят выше международного престижа", — считает эксперт.

СПАСЕТ ЛИ ОПЕК НЕФТЯНЫЕ КОТИРОВКИ

Нефть находится в сильном нисходящем тренде с 2014 года, поэтому цена, скорее, будет снижаться. Рынку не помогают даже данные из США о росте запасов выше прогнозных значений. Более важной новостью игроки считают ненулевую вероятность распространения коронавируса в Нью-Йорке, говорит Антонов.

С ним соглашается Покатович. По его словам, принятие решения о реализации мер дополнительного сокращения может продемонстрировать весьма сдержанное влияние на текущую ценовую конъюнктуру нефтяного рынка, так как определяющим фактором для нефти остаются рыночные настроения инвесторов, в которых вирусные тревоги продолжают нарастать.

"Таким образом, реальный поддерживающий эффект в ценах от мер дополнительного сокращения в рамках ОПЕК+ мы можем увидеть в середине весны-начале лета", — уверен он.

При отсутствии новых негативных шоков в мировой экономике и рынках, перспективы роста к уровням 60 долларов и выше в апреле-мае также сохраняются, заключает эксперт.