МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Первый завод "Новатэка" в Арктике "Ямал СПГ" произвел и отгрузил на мировой рынок 30 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Несмотря на низкие мировые цены на газ, "Новатэк" планирует наращивать производство и реализовать еще более амбициозные проекты в Арктике. Компания способна успешно противостоять американским производителям СПГ и намерена стать лидером на газовом рынке благодаря снижению производственных затрат.

"Ямал СПГ" производит больше, чем проектная мощность

По сообщениям "Ямал СПГ", с момента начала работы первой очереди завода по сжижению природного газа на Ямале в декабре 2017 года было отгружено 411 танкерных партий. Последняя партия был отправлена на СПГ-танкере ледового класса "Николай Евгенов" в среду.

Проектная мощность "Ямал СПГ" составляет 16,5 млн т/г – три производственные линии по 5,5 млн т/г каждая. Однако в 2019 году, когда в эксплуатации находились все три линии "Ямал СПГ", объем производства достиг 18,4 млн т – на 11% больше проектной мощности. Это свидетельствует об эффективности производства и бизнес-модели даже в период низких цен на энергоносители в мире. "Ямал СПГ" стал первым масштабным проектом, который "Новатэк" в сотрудничестве со своими партнерами успешно реализовал в суровых условиях Арктики.

Ресурсной базой "Ямал СПГ" является уникальное Южно-Тамбейское месторождение, запасы которого оцениваются в 1,3 трлн куб. м газа и 40-60 млн т газового конденсата. Наличие собственной ресурсной базы и высокое качество запасов углеводородов, а, следовательно, низкая цена на сырье, являются преимуществами российских проектов.

Американские СПГ-проекты не располагают собственной ресурсной базой и вынуждены закупать сырье у сланцевых компаний по цене, формируемой на Henry Hub – основном центре хранения и распределения газа в США. Сейчас цены на Henry Hub не превышают $2/млн BTU, что выгодно для производителей СПГ, но для газодобывающих компаний это грозит банкротством – цены настолько низкие, что не покрывают операционных расходов.

Сейчас ведется строительство четвертой экспериментальной линии "Ямал СПГ" мощностью до 1 млн т/г. Руководство "Новатэка" планировало запустить эту линию в эксплуатацию до конца 2019 года, но из-за технических неполадок запуск переносится на более поздний срок. По словам заместителя председателя правления "Новатэка" Марка Джитвэя, четвертая линия будет полностью готова к эксплуатации в третьем квартале 2020 года. Строительство этой линии ведется по улучшенному техническому решению в соответствии с отечественной технологией "Арктический каскад".

Низкие цены не помеха

Благодаря запуску "Ямал СПГ" на полную мощность "Новатэк" в прошлом году добился положительных финансовых результатов, несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

"Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с увеличением объемов реализации природного газа в результате запуска производства СПГ на второй и третьей очередях завода "Ямал СПГ" в июле и ноябре 2018 года соответственно, а также нашей средней реализации природного газа на внутреннем рынке", — говорится в отчетности "Новатэк".

Выручка компании в 2019 году увеличилась на 3,7% по сравнению с годом ранее, достигнув 862,8 млрд руб, а нормализованная чистая прибыль — 254 млрд руб. В отчете также отмечается, что компания могла бы показать более высокие финансовые показатели, если бы не падение цен на углеводороды на международных рынках в прошлом году.

В "Новатэке" ожидают, что 2020 год будет тяжелым для рынка из-за избыточного предложения и эпидемии коронавируса, которая привела к снижению спроса на энергоносители в Китае и других странах.

"Несмотря на успех в прошлом году, сейчас мы видим избыток природного газа на рынке. Дисбаланс между спросом и предложением усугубляется вводом новых СПГ-заводов. Спрос, сократившийся из-за аномально теплой зимы и больших запасов газа в ПХГ Европы, сейчас осложняется растущими опасениями в связи с коронавирусом в Китае", — сказал Джитвэй в ходе телеконференции, посвященной отчетности компании за 2019 год.

Однако в руководстве "Новатэка" уверены, что дисбаланс не отразится на планах компании.

"Мы по-прежнему очень оптимистичны, поскольку наша цель стать лидером на ключевых рынках СПГ за счет низкой себестоимости была правильным стратегическим решением", – подчеркнул Джитвэй.

Низкая себестоимость добычи и сокращение издержек производства в условиях Арктики повышают конкурентоспособность российского СПГ – прежде всего по сравнению с СПГ американским. Ранее представители "Новатэка" сообщали, что себестоимость российского СПГ, произведенного на Ямале, в Европе ниже, чем СПГ, поставляемого из США.

СПГ-кластер мирового значения

"Новатэк" продвигает план создания огромного кластера по производству СПГ в Арктике и находит понимание в правительстве.

"Идет активная проработка развития СПГ-кластера на Ямале и Гыдане, который позволит России занять до 23% мирового рынка СПГ к 2035 году. При этом ресурсная база для производства СПГ на Ямале и Гыдане составляет как минимум 7,7 триллиона кубометров", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По оценке компании DeGolyer & MacNaughton, по состоянию на 31 декабря 2019 года запасы углеводородов "Новатэка" согласно стандартам SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США, самые жесткие стандарты, поскольку учитывают только доказанные запасы и срок действия лицензий на добычу) достигли 16,265 млрд барр. н. э., включая 2,234 трлн куб. м газа и 193 млн т газового конденсата.

Наличие гигантской ресурсной базы — залог успешной реализации других проектов "Новатэка" – "Арктик СПГ – 2", "Обский СПГ" и "Арктик СПГ – 1".

Реализация "Арктик СПГ – 2" на полуострове Гыдан уже началась. В рамках этого проекта будет построен СПГ-завод мощностью 19,6 млн т/г – три технологические линии по 6,8 млн т/г каждая. Ввод в эксплуатацию первой линии намечен на первый квартал 2023 года. По словам представителей "Новатэка", использование современных технологий на проекте "Арктик СПГ – 2" позволит значительно уменьшить затраты на сжижение газа – с $4,1/млн BTU до $2,5/млн BTU. В результате себестоимость СПГ, поставляемого в Европу, снизится до $4,4/млн BTU, а в Азию – до $6,1/ млн BTU. Если "Новатэк" достигнет поставленной цели, то конкуренцию российскому СПГ сможет составить продукция Катара.

Окончательное инвестиционное решение по проекту "Обский СПГ" будет принято после внесения поправок в законодательство РФ об экспорте газа. Совокупная мощность трех производственных линий этого завода составит 4,8 млн т/г. По словам главы "Новатэка" Леонид Михельсона, принятие поправок ожидается в ближайшее время. На "Обском СПГ" будет использоваться исключительно российская технология сжижения "Арктический каскад". Первую линию планируется запустить в эксплуатацию уже в конце 2022 года.

Следующим проектом должен стать "Арктик СПГ – 1" мощностью около 20 млн т/г. В настоящее время "Новатэк" готовит необходимую ресурсную базу. По словам Михельсона, компания будет привлекать в проект иностранных партнеров, как в случае с "Арктик СПГ – 2".

Заокеанский конкурент

В 2019 году добыча газа в США составила 92,15 млрд куб. футов/сут., в этом году ожидается рост до 94,16 млрд куб. футов/сут. Однако EIA (Управление энергетической информации США) уже в 2021 году прогнозирует падение добычи до 92,57 млрд куб. футов/сут.

США стали нетто-экспортером газа в 2017 году – впервые за последние 60 лет. В прошлом году экспорт газа из страны достиг 5,3 млрд куб. футов/сут. (54,8 млрд куб. м). Согласно прогнозу EIA, в 2020 году экспорт увеличится до 7,6 млрд куб. футов/сут. (78,6 млрд куб. м) и до 8,9 млрд куб. футов/сут. (92 млрд куб. м) в 2021 году. Рост экспорта в 2021 году на фоне падения добычи произойдет за счет увеличения доли ВИЭ в энергобалансе США.

EIA может пересмотреть свой прогноз по объема экспорта в сторону понижения, поскольку из-за падения спроса на газ многие компании начинают отказываться от американского СПГ.

Испанский трейдер Naturgy Energy отказался от покупки двух партий СПГ у американской Cheniere Energy в соответствии с долгосрочным контрактом из-за низких спотовых цен. Ранее сообщалось, что сингапурская Pavilion Energy также отказалась от партии СПГ из США, а несколько японских энергетических компаний намерены значительно сократить закупки американского СПГ в связи с низкими ценами на природный газ в Юго-Восточной Азии.

Ряд экспертов уверены, что из-за низких цен американские производители СПГ вынуждены осуществлять поставки в Европу и Азию с операционным убытком. Они уже выражают беспокойство и готовы пересмотреть планы ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству СПГ.

Кроме того, падение добычи природного газа в США может произойти не в следующем, а в этом году. EIA ожидает сокращения добычи в марте на 172 млн куб.