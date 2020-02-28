МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снизили темпы снижения после распродаж ранее, вызванных опасениями пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.29 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,63%, до 50,36 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,5%, до 45,42 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цены на сырье ускоряли темпы снижения до 4%, при этом нефть Brent опускалась в цене ниже 50 долларов за баррель, WTI — ниже 45 долларов.

В то время как рост числа заболевших новым коронавирусом растет, многие аналитики считают нынешнюю панику на рынках кратковременным явлением. Рынок нефти в связи с коронавирусом и его влиянием на спрос на сырье всё чаще говорит о возможности более сильного сокращения добычи сырья странами ОПЕК+ с целью поддержки цен.

Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ — сроки его действия и лимиты добычи — должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. Возможные действия этих стран, а также макроэкономические факторы могут сломить текущую тенденцию и вызвать возвратный рост котировок, но это может произойти месяцами позднее.

"Хотя ожидается, что цены на нефть останутся волатильными в ближайшем будущем, мы ожидаем, что нефть марки Brent вернётся к 64 долларам за баррель во второй половине 2020 года вследствие восстановления экономики, замедления роста добычи нефти в США и дополнительного сокращения добычи ОПЕК", — сказали агентству Рейтер аналитики UBS.

За последние дни зафиксирован резкий рост числа заболеваний коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая, особенно в Италии и Южной Корее. Согласно последним данным, в самом Китае число заболевших достигло 78,8 тысячи, в Корее — превысило 2 тысячи, в Италии поднялось до 650, а в Иране зафиксировано 245 случаев заболевания. В Японии число случаев заражения составляет 918. Эта ситуация может вызвать значительное падение спроса на нефть.