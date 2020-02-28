МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Нефть продолжает дешеветь в пятницу вечером, цена марки WTI несколькими минутами ранее упала уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 3,73%, до 49,84 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,69%, до 44,89 доллара за баррель. Минутами ранее WTI дешевела более чем на 5%, до 44,66 доллара за баррель.