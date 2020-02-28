МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. По предварительным данным, спрос на нефть в Китае в феврале может значительно снизиться из-за эпидемии коронавируса. Участников нефтяного рынка охватили страхи по поводу падения спроса, что привело к обвалу цен на эталонные сорта Brent и WTI. Эксперты CNPC надеются на восстановление спроса на китайском рынке в марте или апреле. В России обеспокоены падением нефтяных котировок, но уверены, что никаких мер для защиты бюджета принимать нет необходимости.

Рынок нефти зависит от Китая

В феврале импорт нефти в Китай может сократиться на 8 млн т из-за эпидемии коронавируса, которая привела к падению потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке, сообщает китайское издательство Global Times. Однако спрос на нефть в Китае может восстановиться уже в апреле или мае, если эпидемия пойдет на спад. Восстановление спроса в крупнейшем экспортере энергоносителей в мире приведет к скачку нефтяных цен.

В феврале импорт нефти в Китай может упасть на 6-8 млн т – на 15%-20% – в годовом исчислении, полагает Ванг Лининь, заместитель директора департамента исследования нефтяного рынка Исследовательского института экономики и технологий при CNPC.

По мнению Ванга, из-за эпидемии коронавируса жизнь в Китае почти замерла, поэтому спрос на нефть на внутреннем рынке в феврале может сократиться на 10,7 млн т или на 20% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В прошлом году импорт нефти в Китай составил 10,12 млн барр/сут.

Очевидно, что обвальное падение спроса на нефть в Китае отразится на глобальном энергетическом рынке, поскольку эта страна является крупнейшим импортером нефти в мире. В 2019 году зависимость китайского рынка от импортной нефти достигла 72,5% — на 1,6 п. п. больше, чем годом ранее.

В случае успешной борьбы с распространением коронавируса в Китае, цены на нефть могут повыситься до $57-$64/барр., считают в Исследовательском институте экономики и технологий при CNPC.

Самые большие потери из-за коронавируса понесет нефтеперерабатывающий сектор Китая. Сейчас загрузка НПЗ двух крупнейших китайских нефтегазовых компаний CNPC и Sinopec упала на 15% по сравнению с началом года. Кроме того, независимые НПЗ в Восточном Китае сократили объемы производства на 28%.

Ожидается, что потребление бензина, дизельного и авиационного топлива – на эти нефтепродукты приходится 18% совокупного спроса на нефть – упадет на 2,4 млн барр./сут. в феврале. При этом потребление бензина может упасть в два раза.

Refinitiv ожидает падение спроса в марте

По оценке Refinitiv Oil Research, в феврале импорт нефти в Китай составит 10,53 млн барр./сут. по сравнению с 10,69 млн барр./сут. в январе 2020 года.

Если оценка Refinitiv Oil Research верна, то сокращение импорта нефти в Китай – всего на 160 тыс. барр./сут. – означает, что последствия эпидемии коронавируса не привели к обвальному падению спроса на энергоносители, прежде всего, на нефть.

Существует отличие между внутренним спросом и совокупным спросом на нефть в Китае, поскольку Пекин продолжает пополнять хранилища стратегическим сырьем. Кроме того, китайские НПЗ – в первую очередь, независимые – наращивают экспорт продуктов нефтепереработки.

В Refinitiv Oil Research полагают, что значительное сокращение спроса на нефть в Китае произойдет в марте и, возможно, в апреле.

Саудовская Аравия – крупнейший экспортер нефти на китайский рынок – сократит поставки на 500 тыс. барр./сут. В последние месяцы Китай закупал саудовскую нефть в объеме 1,8-2 млн барр./сут. В прошлом году Саудовская Аравия увеличила экспорт в Китай на 47% и стала крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, опередив Россию.

Однако данные компаний, отслеживающих движение нефтеналивных танкеров, указывают на то, что импорт нефти в Китай в марте снизится из-за последствий коронавируса, но снижение не будет драматическим, как предрекают многие западные и китайские эксперты.

Если импорт нефти в Китай восстановится в апреле, в соответствии с ожиданиями специалистов CNPC, то ажиотаж и нагнетание страхов не прекратится: просто фокус участников рынка сместится с Китая в сторону других стран, где обнаружено самое большое количество инфицированных коронавирусом. – прежде всего Южной Кореи, Японии, Ирана, Италии.

Сейчас участники рынка опасаются, что эпидемия коронавируса распространится по всему миру и превратится в пандемию. Эти опасения стали причиной падения цен на нефть: котировки WTI упали ниже $45/барр., а Brent стоит чуть больше $50/барр. В январе максимальная цена Brent превышала $71/барр.

Москва обеспокоена снижением цен на нефть, но бюджет защищен

Распространение коронавируса за пределами Китая может привести к пересмотру прогноза спроса на нефть в мире, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак выразил озабоченность в связи с распространением коронавируса в Европе. Ранее министр сообщил, что в 2020 году спрос на нефть не вырастет, как ожидалось ранее, а может снизиться на 150-200 тыс. барр./сут.

Москва до сих пор не ответила на предложение Эр-Рияда еще больше сократить добычу в связи с падением спроса на нефть в мире, но подтвердила приверженность договоренностям в рамках ОПЕК+ и двусторонних отношений.

"Мы очень удовлетворены сотрудничеством с нашими партерами из Саудовской Аравии, и, естественно, мы хотим и дальше продолжать сотрудничать не только в рамках многосторонних взаимоотношений, ОПЕК+, но и двухсторонних", — сказал Новак.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что при текущих цена на нефть дополнительные меры со стороны правительства и ЦБ для защиты бюджета не требуются. Силуанов признал, что ослабление рубля связано с падением цен на нефть, но покупки валюты для пополнения ФНБ продолжатся. Бюджет на 2020 года сформирован из расчета цена на Urals $42,5/барр. с профицитом 0,8% ВВП.

"Я считаю, что ничего не нужно делать. Все бюджетные обязательства защищены", — заявил Силуанов.