МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером замедлили темпы падения после обвала ранее на 5-6%, при этом котировки все еще "в красной зоне", так как опасения, связанные с коронавирусом, не утихают, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 3,4%, до 49,97 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,71%, до 44,87 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. В ходе торгов нефть марки WTI обновила минимум с начала января 2019 года, а марки Brent — с июля 2017 года. Котировки WTI опускались более чем на 6%, а Brent — более чем на 5%.

За последние дни зафиксирован резкий рост числа заболеваний коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая, особенно в Италии и Южной Корее. Согласно последним данным, в самом Китае число заболевших достигло 78,8 тысячи, в Корее — превысило 2 тысячи, в Италии поднялось до 650. Дальнейшее распространение заболевания может вызвать значительное падение спроса на нефть.

Теперь инвесторы ожидают, что ОПЕК+ примет решение о сокращении добычи нефти для поддержания цен. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ — сроки его действия и лимиты добычи — должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.

Тем временем нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 28 февраля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на одну, до 678 агрегатов.