МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Добыча нефти в Ливии в результате блокады нефтяных портов снизилась до 120 568 баррелей в сутки, то есть на 3 тысячи, или на 2,4%, меньше, чем ещё десятью днями ранее, следует из сообщения Национальной нефтяной компании (NOC) страны.

NOC — интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи. В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в этих портах.

"Добыча нефти и газа постоянно снижалась в результате незаконной блокады портов и трубопроводов. Сегодня текущие уровни добычи составляют 120 568 баррелей в сутки", — сообщает компания.

NOC также подсчитала, что эта ситуация привела к потерям свыше 2,7 миллиарда долларов с 17 января.