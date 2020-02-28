МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Американская нефтегазовая компания Occidental Petroleum готова сократить расходы в текущем году, если волатильность на нефтяном рынке сохранится, а цены не вернутся к значениям начала года, следует из сообщения в ходе телефонной конференции главы компании Вики Холлуб (Vicki Hollub), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Цены на нефть опускаются шестую торговую сессию подряд из-за рисков распространения коронавируса, которое может оказать серьёзное давление на спрос на сырье.

"Поскольку мировые цены на сырье резко снизились в последние дни, мы готовы сократить наши расходы, если ситуация не улучшится", — сообщила Холлуб.

По данным агентства, расходы Occidental Petroleum в 2020 году могут составить от 5,2 до 5,4 миллиарда долларов против 6,36 миллиарда в прошлом году.

Occidental Petroleum Corporation – нефтегазовая компания, работающая в США, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Центральный офис компании находится в Хьюстоне.