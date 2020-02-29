МИНСК, 29 фев /ПРАЙМ/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило тариф на услуги по транспортировке нефти трубопроводным транспортом с территории Украины на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Соответствующее постановление опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба" на территории Белоруссии по маршрутному направлению Броды – Мозырь – открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" при осуществлении расчетов в белорусских рублях составит 0,87 белорусского рубля за тонну нетто (без налога на добавленную стоимость). При осуществлении расчетов в иностранной валюте тариф по этому маршрутному направлению составит 26,61 российского рубля. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) поставит в марте Белоруссии через одесский порт два танкера нефти общим объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса — Броды. Между тем официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов уточнил, что в ближайшее время компания поставит Белоруссии один танкер нефти, а о втором пока идут переговоры.

Для транспортировки указанной нефти до нефтеперерабатывающего завода в белорусском Мозыре будет задействован белорусский участок трубопровода Броды-Мозырь-ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", протяженность которого составляет 40 километров.

Ранее Белоруссия и Россия не смогли договориться об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. В среду концерн "Белнефтехим" заявил, что Белоруссия в марте будет получать нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний, помимо группы "Сафмар".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, белорусская сторона сообщала, что закупила на март через трейдеров два танкера российской нефти с перевалкой в порту литовской Клайпеды.