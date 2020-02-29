МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Дифференциацию тарифов ФСК, которая предполагает рост тарифов для промышленных потребителей, подключенных к мощным электросетям, необходимо провести с переходным периодом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.

Вице-премьер Юрий Борисов давал поручение ведомствам к 1 марта еще раз оценить негативные последствия для регионов от дифференциации тарифов ФСК. В Минэнерго сообщили РИА Новости, что направили свои расчеты и свою позицию в установленном порядке в рамках исполнения поручения. В Минэкономразвития под председательством министра Максима Решетникова в пятницу состоялось совещание с крупнейшими потребителями электроэнергии по оценке последствий от дифференциации тарифов ФСК.

"Нам понятны опасения потребителей, работающих с ФСК, относительно риска неподконтрольного роста тарифов на электроэнергию в связи с тем, что готовящийся законопроект о дифференциации тарифов носит рамочный характер. Ситуация с тарифами на электроэнергию является одним из приоритетов экономического блока правительства. Нам необходимо выработать справедливую тарифную модель, обеспечив при этом переходный период", — прокомментировал итоги совещания Максим Решетников.

При перекрестном субсидировании между группами потребителей за более низкие тарифы для населения и всех, кто приравнен к нему, доплачивают остальные потребители. Нагрузку по субсидированию несут потребители распределительных электросетей. При этом крупные предприятия подключены напрямую к более мощным магистральным сетям ФСК, и у них нет такой соцнагрузки. Для перераспределения объемов перекрестного субсидирования на крупную промышленность обсуждается дифференциация тарифов ФСК с их повышением для крупных потребителей и снижением благодаря этому для более мелких.

"Сегодня малый и средний бизнес несет на себе социальную нагрузку за низкие тарифы на электроэнергию для населения. При этом крупнейшие потребители, присоединенные к сетям ФСК, ее с 2012 не платят. Низкий тариф побуждает крупный бизнес переключаться на сети ФСК. В результате тарифы для МСП, машиностроения, сельхозпредприятий и социальной сферы постоянно растут", — отметил Решетников.

Минэнерго РФ в прошлом году внесло в правительство проект закона, по которому вводится возможность дифференцировать тарифы для ФСК в течение трёх лет. Как поясняло министерство, если на территории региона нагрузка по "перекрестке" минимальная, то и надбавка для крупных потребителей будет совсем небольшой. В январе Минэнерго РФ сообщало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект.