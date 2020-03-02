МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в РФ в феврале снизилась в годовом выражении на 0,4%, до 11,289 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в феврале сократилась на 0,3%, отмечает агентство.

Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в феврале сократилась на 2,4% в годовом выражении, до 60,404 миллиарда кубометров.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

При этом Россия в декабре добилась исключения газового конденсата из расчетов по сделке ОПЕК+, приведя их в соответствие с расчетами стран ОПЕК. Как сообщал министр энергетики РФ Александр Новак, рост добычи газа в зимний период увеличивает и добычу конденсата, который учитывается в российской статистике по нефти и, соответственно, влияет на данные по соблюдению соглашения. Таким образом, в декабре РФ должна была сокращать добычу только нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от нового базового уровня в 10,626 миллиона баррелей в сутки (вместо 11,421 миллиона баррелей с конденсатом), а в первом квартале — на 300 тысяч, до 10,326 миллиона.

Сложность заключается в том, что ни Росстат, ни ЦДУ ТЭК не приводят данные по добыче нефти в РФ без конденсата. Минэнерго же сообщало процент выполнения сделки ОПЕК+ Россией только по декабрю и до сих пор не сообщило данные по январю.