БАКУ, 2 мар — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует 5-6 марта направить из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Белоруссии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко в конце февраля заявил, что SOCAR в марте поставит Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

"Это два танкера с азербайджанской нефтью объемом 85 тонн. Хронологически первый выйдет ориентировочно 5-6 марта из Джейхана, второй из Супсы в районе 20-го числа", — сообщил Ахмедов.

Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.