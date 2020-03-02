МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не получало предложений об увеличении сокращения добычи нефти ОПЕК+ еще на 1 миллион баррелей в сутки, ориентируется на рекомендации техкомитета по итогам февральского внепланового заседания, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

В конце февраля газета Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия намерена просить об увеличении объемов сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ дополнительно на 1 миллион баррелей в день из-за рисков коронавируса для нефтяного спроса.

"У нас нет таких предложений", — сказал Новак на вопрос о том, получало ли ведомство подобное предложение.

"Мы ориентируемся официально на то, что рабочий комитет рассматривал месяц назад. Там были определенные дискуссии по поводу ситуации на рынке. И технический комитет, как вы знаете, определенные предложения делал. Но это все будет JMMC (министерский мониторинговый комитет — ред.) рассматривать", — добавил он.

Техкомитет экспертов ОПЕК+ по итогам внепланового трехдневного заседания в феврале, на котором оценивалось влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти, рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года и углубить его до конца второго квартала. По неофициальным данным, техкомитет рекомендовал сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки.