МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 2,7%, инвесторы ожидают, что ОПЕК+ может в рамках мартовского заседания принять решение о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.47 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,83% — до 50,58 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,66%, до 45,95 доллара за баррель.

Цены на нефть восстанавливаются после обвала в пятницу на 5-6% из-за усиления рисков вокруг замедления мировой экономики на фоне распространения коронавируса.

Теперь трейдеры ожидают, что ОПЕК+ в рамках мартовского заседания примет решение о сокращении добычи сырья. Участники торгов оценивают заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака, что Россия в вопросе сокращения добычи ориентируется на то, что рабочий комитет рассматривал месяц назад. При этом он отметил, что предложений об увеличении сокращения добычи нефти ОПЕК+ еще на 1 миллион баррелей в сутки Минэнерго РФ не получало.

По данным СМИ, техкомитет экспертов ОПЕК+ по итогам внепланового трехдневного заседания в феврале рекомендовал сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 4-6 марта министерских встречах альянса в Вене.