МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 34,333 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Направить на выплату дивидендов акционерам ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам 2019 года 34 332 830 616 (Тридцать четыре миллиарда триста тридцать два миллиона восемьсот тридцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей. С учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам шести месяцев 2019 отчетного года в размере 16 774 289 070 (шестнадцать миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч семьдесят) рублей выплатить дивиденды в денежной форме в размере 7,97 (Семь целых девяносто семь сотых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 8,06 (Восемь целых шесть сотых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 17 558 541 546 (Семнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей", — говорится в сообщении.

Также совет директоров определил дату проведения годового собрания акционеров — 2 апреля.

"Сибур" — ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.