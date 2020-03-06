ВЕНА, 6 мар — ПРАЙМ. Россия настроена в пятницу достичь договоренности со странами ОПЕК+ по реакции альянса на коронавирус, при этом РФ согласна на продление сделки по ограничению добычи, а окончательной позиции по дополнительному сокращению пока нет, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

"Мы согласны на продление, однако по объемам пока нет понимания", — ответил собеседник агентства на вопрос, согласна ли Россия продлить сделку ОПЕК+. Он уточнил, что окончательной позиции по дополнительному сокращению добычи нефти у России пока нет.

При этом он отметил, что "договоренность между Россией и участниками ОПЕК+ будет в любом случае".